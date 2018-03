VIAREGGIO CUP | Inter di un altro livello: il Parma perde 2-0

Un gol per tempo: finisce 2-0 la seconda semifinale del Viareggio che regala all'Inter la sfida contro la Fiorentina (battuta la Juventus per 4-1). Tanto basta all'Inter campione d'Italia in carica per eliminare il Parma sorpresa del Torneo di Viareggio che a La Spezia non demerita neanche troppo - considerata la forza dell'avversario - e fa la sua partita. Decisive però le reti di Rover (al 39') e di Nolan (al 75') entrambi di testa. Il primo si infila alle spalle di Adorni toccando prima il palo, mentre il secondo è uno schema riuscito grazie anche all'immobilismo della difesa crociata che lascia troppo spazio all'Inter per sviluppare le sue azioni. Non è bastato un Adorni in versione super per evitare la sconfitta al Parma che ha semplicemente trovato una squadra di un'altra categoria senza molti giocatori rappresentativi in giro con le nazionali. Il Parma resta la sorpresa della competizione. Resta l'impresa di una squadra che esce a testa altissima.