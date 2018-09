Inter-Parma LE ULTIME | Tocca a Di Gaudio, ma c’è anche Siligol

Dal nostro inviato

MILANO - Il Parma torna a San Siro dopo tre anni e fa visita all’Inter di Spalletti che, come la squadra di D’Aversa, non può più permettersi di lasciare punti per strada se davvero vuole dimostrare di essere all’altezza sella Juventus, squadra con la quale il Parma ha dimostrato di essere qualcosa in più della classica compagine materasso sulla quale le grandi vogliono poggiarsi. Ci vorrà la partita perfetta, ha detto D’Aversa in conferenza stampa, una gara dove bisogna stare dentro fino alla fine perché phi succedere di tutto. Certo, un punto a San Siro può essere sicuramente considerato come una vittoria, nonostante il tecnico crociato abbia detto di non voler firmare per il pari - giustamente - perché la partita va giocata, possibilmente tutta.

DIRETTA

D’Aversa rispolvera Siligardi, messo troppo presto fuori squadra e ripescato a spese di Dezi che benissimo non l’ha presa. Davanti il ballottaggio sarà tra lui e Di Gaudio, giocatore che all’Inter ha fatto male in passato. Inglese e Gervinho completeranno il reparto. In mezzo conduce Stulac, dietro Bruno Alves con Gagliolo.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrj, Skrinjar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita. All: Spalletti

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves; Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. All: D’Aversa

