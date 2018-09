Parma, speranza Di Gaudio: e all'Inter ha fatto già gol

Doppia seduta in vista dell'Inter: Roberto D'Aversa e i suoi hanno cominciato a fare sul serio per l'impegno di San Siro contro i nerazzurri di Spalletti che sono a caccia di riscatto dopo l'inizio non confortante di campionato. La seduta si è conclusa con una partita in porzione ridotta del campo, alla quale ha preso parte anche Antonio Di Gaudio, giocatore che per D'Aversa è fondamentale. Il calciatore palermitano ha cominciato la sua stagione con una prestazione positiva contro l'Udinese replicata poi - anche se in parte - contro la Juventus, intervallata dalla gara opaca contro la Spal, in cui il Parma non ha mai tirato in porta. Messi da parte i problemini al ginocchio (cosa di poco conto), Di Gaudio assieme a Gervinho e Inglese, può essere la chiave per scardinare la difesa nerazzurra e prenderla dall'esterno tagliando verso il cuore dell'area di rigore, aiutando il movimento di Barillà nel gioco di catene proposta dal tecnico crociato che ama attaccare lateralmente favorendo i tagli in mezzo dei centrocampisti che di solito accompagnano l'azione.

Di Gaudio, tra l'altro, conosce bene l'Inter avendo segnato il primo gol della sua carriera in Serie A proprio ai nerazzurri. Era il 30 agosto del 2015, al minuto 81' l'esterno era riuscito a trovare la rete pareggiando momentaneamente al gol di Jovetic e facendo sognare i tifosi del Carpi. Gol inutile perché una decina di minuti dopo sempre Jovetic aveva annullato il pari facendo esultare la banda Mancini per una vittoria sofferta.

GLI ALTRI - Se Di Gaudio può considerarsi abile e arruolabile, per gli altri non è così scontato. Simone Iacoponi ha lavorato con il gruppo e ci sarà, Leo Stulac è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale e ha lavorato con i compagni. Amato Ciciretti ha svolto una parte del lavoro con il gruppo, proseguendo con un lavoro personalizzato. Jacopo Dezi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno eseguito un lavoro personalizzato. Terapie alternate a lavoro personalizzato per Jonathan Biabiany, mentre Alberto Grassi è stato sottoposto a terapie. Assenti Federico Dimarco e Francisco Sierralta, impegnati con Italia e Cile. Dimarco che, intanto, ha portato in vantaggio gli azzurrini dell'Under 21 nella partita contro l'Albania.