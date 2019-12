Intuizioni e vittorie in nome del Parma: i tre anni di Faggiano

L’aereo per Brindisi sarebbe partito senza di lui; Daniele Faggiano era già a bordo della sua auto e stava per raggiungere Parma, mentre il suo volo decollava dall’aeroporto di Verona. Era praticamente tutto fatto, a gran velocità, il diesse salentino stava per calarsi nel suo nuovo mondo senza neanche avere tempo di come sarebbe potuta cambiare la sua vita calcistica in quella che dopo poco sarebbe diventata la sua nuova casa. I primi contatti con la proprietà, che tre anni fa di questi tempi aveva deciso di decapitare la società facendo piazza pulita ai piani alti in seguito alla sconfitta interna con il Padova – in Lega Pro -, li aveva avuti tardi, ma per decidere l’uomo mercato aveva impiegato poco tempo, quello che probabilmente ci voleva per raggiungere la sua Puglia in aereo, da Verona.