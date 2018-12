Italia-Leichtenstein a Parma: Mancini torna al Tardini

Saranno lo Stadio ‘Friuli’ di Udine e lo Stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma ad ospitare le prime due gare valide per le ‘European Qualifiers’ con Finlandia e Liechtenstein, in prog

Il percorso dell’Italia nelle European Qualifiers inizierà quindi da Udine, nell’impianto in cui il prossimo 30 giugno si giocherà la Finale di UEFA EURO Under 21. La Nazionale è imbattuta nelle 8 gare disputate nel capoluogo friulano, dove ha raccolto 6 successi e 2 pareggi. Sono 13 i precedenti con la Finlandia (11 successi, un pareggio e una sconfitta), con una striscia positiva di 7 vittorie consecutive negli ultimi 7 confronti, l’ultimo dei quali disputato a Verona in amichevole il 6 giugno 2016 e vinto dagli Azzurri per 2-0 grazie alle reti di Candreva e De Rossi.

A Parma la Nazionale ha giocato invece in 6 occasioni, collezionando 5 vittorie e una sconfitta con la Francia (1-2) nell’ultima amichevole disputata nel novembre 2012. Gli Azzurri hanno incontrato il Liechtenstein due sole volte nelle European Qualifiers Coppa del Mondo FIFA Russia 2018 vincendo entrambe le sfide: 4-0 nel primo match disputato a Vaduz nel novembre 2016, 5-0 nel secondo incontro giocato a Udine nel giugno 2017.

