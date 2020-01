Il volo del cigno: Cornelius va altissimo e supera CR7

Il volo del cigno non è un evento raro: chi era a Torino domenica sera ha assistito dal vivo al salto in alto di Andreas Cornelius, il cigno di Copenaghen che ha staccato in maniera perentoria arrampicandosi sul pallone di Matteo Scozzarella e indirizzandolo sul palo lontano. Il brutto anatroccolo, da sempre considerato come il vice-Inglese, si è definitivamente staccato di dosso l'etichetta scomoda di 'riserva' e da bomber di scorta è diventato punta di riferimento. E D'Aversa adesso spera che l'inverno lo preservi, visto il malanno che ha rifilato a Inglese, fuori causa per un po'.

Intanto Cornelius il suo l'ha fatto. Il cigno di Copenaghen ha bruciato Aaron Ramsey e … Cristiano Ronaldo, il re dei salti in alto. L’onda mediatica ha travolto il portoghese, abituato ai riflettori e a farsi notare per queste ed altre prodezze. Ed è chiaro che se CR7 salta come ha saltato contro la Samp finisca – anche esagerando per l’eco profonda che ha avuto il gesto atletico – sulle prime pagine. Ma Andreas Cornelius a casa sua è stato autore di un grandissimo gesto tecnico, che purtroppo non è servito ai fini del punteggio finale, ma è rimasto impresso nella mente dei tifosi del Parma che hanno esultato e aggiornato lo score del danese: che nei cinque maggiori cinque campionati europei è il miglior realizzatore tra i subentrati.

Perché Cristiano Ronaldo salta alto, ma anche Cornelius non scherza #JuventusParma pic.twitter.com/Tx9s2qa4jW — Mattia Fontana (@mattiafontana83) January 19, 2020

La rete dello Stadium lo porta a quota cinque, meglio di lui ha fatto solamente Rodriguez ha segnato più gol del danese (6). Il vichingo è andato in altissimo: è arrivato a quota 2 metri e sessanta centimetri, arrivando a saltare 4 centimetri oltre la traversa. Un salto notevole che sfiora quello dei migliori cestiti: consideriamo che un canestro da basket è posizionato a 305 centimetri da terra, se Cornelius nella sua elevazione avesse alzato il braccio sarebbe arrivato a toccare il ferro, non a schiacciare perché per farlo dovresti arrivare a 330 centimetri, cioè all’altezza del ferro, con l’aggiunta della palla.