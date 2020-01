Juventus-Parma LE ULTIME | Il K3 dietro Inglese

Dal nostro inviato

TORINO – Senza Gervinho e Grassi, con Barillà che ha seguito la squadra più che altro per spirito e senso del dovere, Darmian che per allenarsi si serve di infiltrazioni, il Parma va allo Stadium con la speranza di pescare una partita perfetta che – a sentire D’Aversa – potrebbe anche non bastare per tornare a casa con dei punti. A casa di Madama si va senza l’abito di gala, nonostante la serata sia quella giusta per indossarlo. Non c’è Gervinho, il diamante che agghinderebbe il vestito della festa, e D’Aversa contro Ronaldo e soci è costretto a puntare sul K3 a sostegno di Inglese, giocatore da ritrovare a tutti i costi. Chissà che anche solo una buona prestazione non sia di spinta per la rinascita di un giocatore sul quale il Parma ha puntato tanto.

C’è tanta attesa anche per la partita di Dejan Kulusevski, giocatore dal presente crociato e dal futuro bianconero. La Juventus ci ha messo gli occhi sopra strappandolo alla concorrenza dell’Inter, il talento di Stoccolma ha scelto Sarri che oggi lo guarderà da vicinissimo. Agirà sulla destra come al solito, sulla sua stessa linea Kucka farà il trequartista con Kurtic pronto a stazionare sulla sinistra facendo qualcosa a metà tra l’esterno e la mezzala. A centrocampo il doppio mediano è quasi d’obbligo. Scozzarella ed Hernani graviteranno in mezzo a sostegno dell’attacco. Bruno Alves guarderà le spalle di ai compagni assieme a Darmian, Iacoponi e Gagliolo.

La Juventus ha due dubbi: uno riguarda il trequartista, l’altro il terzino sinistro. Dybala può giocare con Ronaldo, ha detto Sarri in conferenza e con loro probabile ci sia anche Higuain.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligr, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo. All: Sarri

PARMA (4-2-3-1): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella; Kulusevski, Kucka, Kurtic; Inglese. All: D’Aversa