Juventus-Parma LE ULTIME | Kucka&Barillà, la sostanza di D'Aversa

TORINO - Il Parma va a Torino con tanta fiducia nonostante il ko subito in rimonta dalla Spal al Tardini. Il mercato ha portato poco in dote ma nel periodo delle trattative Daniele Faggiano è riuscito a resistere agli assalti delle grandi per il capitano Bruno Alves, giocatore da cui D'Aversa ripartirà. Allo Stadium, il Parma torna dopo un 7-0 clamoroso, era il 9 novembre del 2014, di lì a poco sarebbero scoppiato il caos. Adesso c'è un pieno di fiducia che porta a sfidare i più forti con qualche speranza di poter uscire indenne dall'Allianz, dove hanno fatto poco quasi tutte le avversarie.

In difesa, accanto a Bruno Alves, giocherà uno tra Iacoponi e Gazzola a destra. Fiducia a Bastoni? D'Aversa pensa anche a riportare Gagliolo al centro per dare spazio a Dimarco. Rientra Stulac, con Machin andrà in panchina. Kucka, Scozzarella e Barillà saranno titolari.

Inglese, fresco di convocazione in Nazione per lo stage con Bastoni, sarà con Biabiany e Gervinho. Siligardi prova a insidiare il francese, ma non sarà facile. Serve corsa e potenza fisica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Bernardeschi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All: Allegri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. All: D'Aversa

