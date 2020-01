Karamoh, niente cessione: il Parma punta su di lui

Yann Karamoh non partirà: non in questa sessione. Da indiscrezioni raccolte attraverso fonti vicine alla società, il francese rappresenta un investimento della società, che per strapparlo alla concorrenza in estate ha dovuto sborsare qualcosa come 7 milioni di euro circa. Si era paventata una partenza del francese in gennaio, ma le ultime notizie raccolte vanno in senso opposto. Il Parma blinda Karamoh e lo aspetta con la speranza che possa essere decisivo al più presto.