Karamoh parla la stessa lingua di D'Aversa: "So cosa vuole"

“Sono contento di essere qui, sono stato accolto benissimo“. Sorride Yann Karamoh, nuovo acquisto del Parma Calcio 1913 in vista della prossima stagione. Direttamente dal ritiro di Bad Hall, in Austria, il calciatore francese racconta le sue sensazioni dopo i primi giorni in maglia crociata: “Ho visto un bel gruppo, motivato per fare bene come lo scorso anno. Per il momento sta andando tutto bene e sono felice di questo“.

Sabato per Karamoh 28 minuti contro il Trabzonspor, nel 2-2 del Parma in amichevole: “E’ stata una buona partita, potevamo anche vincere. È importante mettere minuti sulle gambe in questa fase della stagione“.

Prime amichevoli e primi allenamenti con Mister Roberto D’Aversa: “Con il Mister mi trovo bene, ho già parlato con lui. Giocare in avanti e veloce, con Gervinho, con Inglese e tutti gli altri. Voglio vincere e aiutare la squadra a fare bene“.

Idee chiare per il francese in vista dell’inizio di questa stagione: “L’obiettivo per me è aiutare la squadra, vorrei fare gol e assist. Vincere più partite possibili e raggiungere la salvezza: solo questo“.

