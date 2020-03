Kulusevski: "Leggo e guardo basket, il gol più bello? Quello al Bologna"

In diretta Instagram con gli Autogol, Dejan Kulusevski si racconta. Dai gol ai giocatori del passato che hanno indossato la maglia crociata. I quiz lo smascherano, sbaglia su D'Aversa dicendo che ha giocato nel Vicenza e non nel Siena, si fa aiutare dagli amici quando c'è da riconoscere Asprilla, e poi spiega i giorni bui: "Leggo, cucino e guardo tutto ciò che è basket. Gioco alla Play Station con Brugman, Gagliolo ed Hernani, con loro facciamo tutto insieme. Il gol che mi ha emozionato di più? Il primo gol in Serie A che mi ha cambiato tutto, non è stato bello perché a porta vuota ma è stato il più importante. Quello con il Torino su assist di Gervinho. Resto a casa, D'Aversa ci controlla sempre. Cucino un po’ italiano e un po’ svedese, il mio piatto preferito è la pasta con le polpette all’Ikea sono devastanti poi.

Il giocatore più forte con cui ho giocato? E’ Ilicic, una follia. Fortissimo. Uno dei migliori al mondo, non si discute e da lui ho imparato tantissimo. Lo chiamano ‘nonna’ ma non è proprio un vecchietto. Contro tra i top ho giocato con CR7, nell’ultima partita che abbiamo fatto (persa 2-1) stava benissimo. Anche Douglas Costa nell’uno contro uno non ti dà scampo. Sentivo che quando lui aveva la palla andava a una velocità doppia. Tra le mie passioni c'è la Play Station, poi leggo molto e mi piace il basket. Mi piace giocare a basket e guardarlo, e tutto quello che è basket. Ho visto in Italia Bologna, c'è Teodosic che mi piace molto. Ho tanta voglia di andare in America a guardare NBA".

