Kulusevski nella Svezia dei grandi con Gagliolo

Non sappiamo fino a dove si possa parlare di sorpresa, dato che ormai Dejan Kulusevski è da qualche partita una certezza, e da poche ora lo è anche per Janne Andresson, Commissario Tecnico di una Svezia che strappa all’Under 21 il suo gioiello. Nelle gare di qualificazione dei vichinghi a Euro 2020 contro Romania (il 15 novembre) e Faer Oer (gara fissata per domenica), l’allenatore ha scelto di portare con il gruppo anche ‘il prestigiatore’ del Parma (magari, dicono da queste parti: è dell’Atalanta!) che subito dopo la partita con la Roma partirà assieme a Riccardo Gagliolo, suo compagno al Parma per difendere i colori gialloblù della Svezia. La prima chiamata in Nazionale A per Kulusevski che continua nel suo percorso di crescita e colpisce giornata dopo giornata dato il modo in cui va a ad affrontare ogni situazione e per come ha imparato a gestire la pressione. Un 2000 che ha un modo di fare di un veterano, la calma dei forti e la virtù di quelli che un giorno - si spera - arriveranno. Lui è appena partito, ma ha imboccato sicuramente la buona strada.