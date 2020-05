L'assist di Bonaccini 'avvicina' Collecchio: in caso di ripartenza il Parma è pronto

“È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”.

L’assist al Parma per un eventuale ritorno in campo – appeso sempre a un filo sottile – lo fa il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini nella sua nuova ordinanza. “In strutture a porte chiuse... anche per gli atleti di discipline sportive non individuali” tradotto dal politichese significa accesso a Collecchio per la ripresa dei lavori individualmente prima, in attesa – sempre che il Governo proceda con il via libera – della ripartenza ufficiale. Il 4 maggio (data che potrebbe subire slittamenti) torna ad essere una data importante per il calcio in generale e per il Parma che dopo l’ordinanza del presidente della Regione aspetta di capire da che parte vuole andare il Governo. Aiuterà a capire l’Assemblea di Lega Straordinaria convocata per oggi.

La ripresa degli allenamenti all'interno del Centro Sportivo - va precisato - dipenderà chiaramente da quello che verrà deciso nei prossimi giorni sul fronte ripresa. Si attende soprattutto l'ok sul protocollo sanitario, oltre a eventuali decisioni del Governo. Se si andrà avanti, il Parma si farà trovare pronto sia sul Centro Sportivo che sui test ma verranno convocati i giocatori solo quando ci sarà un protocollo sanitario condiviso da tutti. Fino a quel momento non potranno esserci allenamenti.