La gioia di Lucarelli: "Non ci credo: vittoria che appaga"

Ha mantenuto la promessa il capitano, lo ha fatto davvero: riportare il Parma dove merita di stare e dove l'aveva lasciato. Le lacrime del fallimento vengono soppiantate 1082 giorni dopo da quelle di gioia: "Abbiamo scritto la storia, non posso crederci. Giocare in A ? Ora non sono in grado di rispondere, ci penserò. Ora sono orgoglioso e fiero di essere stato il capitano di questo gruppo. Impresa che mi appaga di tutte le sofferenze. Le difficoltà che abbiamo avuto noi non le ha avute nessuno, ma abbiamo sempre tenuto botta. C'è da ringraziare anche il Foggia, che ci ha fatto un regalo grandissimo. Neanche nel sogno più bello avremmo potuto immaginare un finale così. Siamo contentissimi. Squadra da confermare in blocco? Per quello che hanno fatto i ragazzi, sì. Però deciderà chi di dovere".