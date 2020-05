La Serie A pronta a ripartire: si gioca il 20 giugno

Si parte. Il calcio vede la luce dalla finestra di Palazzo Chigi, dove il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è rimasto circa un'ora con i rappresentanti di vertice del calcio italiano e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Non c'è ancora l'accordo sulla data, ma l'esito dell'incontro è positivo. Si torna in campo.

Ecco le parole di Vincenzo Spadafora: "Abbiamo fatto una riunione molto utile, come avevamo detto il calcio sarebbe ripartito quando ci sarebbero state le condizioni di sicurezza. Il cts ci ha dato l’ok sul protocollo che aveva proposto la Figc, il cts ha confermato la necessità della quarantena fiduciaria in caso di positività. Il percorso dei tamponi non deve ledere le necessità di tutti i cittadini senza avere percorsi preferenziali. Se dovesse tornare l’emergenza sanitaria si dovrebbe riso spendere. Esiste un piano b con play off e play out e un piano c che è la cristallizzazione della classifica. Il prossimo 4 giugno si può decidere. Si ricomincia il 20 giugno. Utilizziamo la settimana dal 13 al 20 per chiudere la Coppa Italia. Il mio auspicio è che ci sia anche da parte di Sky un segnale di conferma verso un'apertura. Che possa andare incontro alla volontà degli italiani evitando assembramenti in luoghi pubblici".