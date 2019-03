Parma, senti Sprocati: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario"

Dal nostro inviato

COLLECCHIO -E' probabilmente Mattia Sprocati la nota lieta di questa settimana. Il Parma che ha perso male a Roma si porta come unico mezzo sorriso quello smorzato del centrocampista che D'Aversa ha trasformato in esterno. Il gol da ex non è valso nulla, purtroppo, ma il giocatore è apparso comunque rinfrancato e sta cercando di ritagliarsi il suo spazio: "Che emozione il gol: credo che per tutti i bambini, esordire in Serie A e fare gol sia un sogno. Qualcosa di indescrivibile. Sono molto felice. Però questo ormai è passato, l'unica cosa a cui penso è allenarmi bene e farmi trovare pronto. La Serie A è un campionato difficilissimo rispetto a quello in cui mi trovavo l'anno scorso, con grandi campioni. E' un sogno comunque che mi voglio godere. Il momento della squadra? Penso che abbiamo fatto e stiamo facendo un grande campionato, ci manca ancora qualche punto ma penso che a breve chiuderemo questa pratica.

Il momento no penso che sia capitato a tutte le squadre, la flessione ci sta, bisogna solamente concludere in bello stile. Noi dobbiamo stare tranquilli e sereni, rimanere concentrati e fare quello ci siamo prefissati. I complimenti del tecnico? Fanno piacere, io cercherò sempre di metterlo in difficoltà, voglio farmi trovare pronto. Se mi aspettavo di giocare di più? Il mister è lui, fa lui le scelte, intanto guardo un po' di tutto, cercando di imparare da tutti i miei compagni. La pressione si avverte, giocare con la maglia del Parma è una bella responsabilità".

