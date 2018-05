Lizhang: "Parma, mi hai fatto piangere di gioia"

Dal nostro inviato

PARMA - Atterrato all'aeroporto di Malpensa, in tarda mattinata, Jang Lizhang è arrivato a Parma poco prima di pranzo. Accompagnato dalla sua segretaria e Lin Feng e dalla sua interprete che al momento dell'intervista è rimasta vicina al presidente, elegantissimo e visibilmente emozionato: "La prima sensazione che ho provato - ha detto nel tunnel che porta all'imbocco del prato verde - è stata l'emozione, non riuscivo a trattenere le lacrime dopo la partita di La Spezia ma mi è tornata subito la tranquillità perchè so che mi aspetta una sfida ancora più grande e ciò significa più respponsabilità". Concreto e pragmatico, come ci ha abituato in questi mesi, Jhon si è dato un'aggiustatina agli occhiali in attesa della prossima domanda: "L'obiettivo? Nella prossima stagione il nostro traguardo è quello di restare in serie A poi in futuro l'obiettivo è sicuramente quello di restaurare lo splendore storico del Parma Calcio". La chiusura è sul futuro: "I cambiamenti ci saranno perchè nel nostro gruppo abbiamo tre club: una è la nostra squadra in Cina, poi c'è il Granada e il Parma in Italia. La nostra intenzione è di creare un sistema con dei criteri uniformi da applicare all'interno del nostro gruppo per concordare uno sviluppo armonioso di tutti e tre i club".