Lizhang 'rivendica' i suoi investimenti': "Nuovo Inizio non è legittimo proprietario"

Con un nuovo comunicato stampa, John Lizhang 'rivendica' i suoi diritti. Un altro tentativo per creare un po' di scalpore e - probabilmente - agitare le acque che in casa Parma sono abbastanza tranquille.Oggi, con una nota, Link comunica di non avere solo sottoscritto l'aumento di capitale per l'attuale 30% del pacchetto azionario (come aveva comunicato lo stesso Parma Calcio 1913 una settimana fa) ma anche di avere depositato un ulteriore 30% considerandosi ancora azionista di maggioranza della società di calcio. Complessivamente - comunica Ansa - Link avrebbe versato circa 7 milioni di euro, metà direttamente nelle casse del club e metà in deposito presso il notaio Napolitano & Caricato di Milano. E' questo l'ultimo atto del braccio di ferro fra Nuovo Inizio spa, la società che rappresenta un gruppo di imprenditori parmigiani, e il magnate cinese che accusa l'attuale maggioranza di aver compiuto "azioni illecite" e annuncia il ricorso a vie legali.

"Link sottoscrive l’aumento di capitale di Parma Calcio 1913 per il 60%. Lo scorso 11 gennaio, Link, principale azionista di Parma 1913 ha trasferito 3,5 milioni di Euro corrispondenti al 30% dell’aumento di capitale della società e ha depositato presso il notaio Massimo Napolitano ulteriori 3,5 milioni corrispondenti al restante 30% che Nuovo Inizio ha preso a Link. Dal maggio 2017 Link ha investito più di 25 milioni di euro per riportare il Parma Calcio 1913 tra le grandi squadre del campionato di calcio italiano. Link conferma il suo interesse nel club nonostante le attività irregolari di Nuovo Inizio.

Milano, 18/01/2019 - Link, società detenuta da John Jiang, lo scorso 11 gennaio ha sottoscritto l’aumento di capitale di Parma Calcio 1913 per un corrispondente 30% del capitale. Link ha inoltre depositato presso il notaio Napolitano & Caricato di Milano ulteriori 3.517.911 euro, per sottoscrivere il 30% di capitale della società che Nuovo Inizio ha preso a Link. Tale attività è stata effettuata di fronte al notaio alla luce delle operazioni progettate ed eseguite da Nuovo Inizio, tra i cui azionisti figura anche la famiglia Barilla. La sottoscrizione dell’aumento di capitale è un’ulteriore conferma della fiducia di John Jiang nel progetto Parma 1913, come è stato dimostrato in modo evidente negli ultimi anni anche attraverso gli ingenti investimenti finanziari per il potenziamento del club e dopo l’insediamento di un gruppo dirigente altamente qualificato proveniente dal gruppo Hope. Questo impegno finanziario e personale è stato determinante per portare il club, attraverso una rapida e avvincente ascesa, dalla serie C alla serie A in soli due anni. Il 31 maggio 2017, Link aveva raggiunto un accordo con Nuovo Inizio per l’acquisto del 60% del capitale del Parma Calcio 1913, diventandone così azionista di maggioranza. A Nuovo Inizio era rimasto il 30% del capitale della società, mentre agli azionisti di minoranza il restante 10%. Tuttavia, il 23 ottobre, Marco Ferrari, mandatario di Nuovo Inizio, ha trasferito a fronte di soli 45mila euro, il 30% delle azioni del Parma Calcio a Nuovo Inizio, annunciando anche l’intenzione di vendere l’intero pacchetto ad un soggetto terzo. Link crede fermamente che il trasferimento della quota menzionata sia stato eseguito abusando di un mandato e che quindi sia illegale. “Nuovo Inizio non è il legittimo proprietario di tale pacchetto azionario. Pertanto, se questo pacchetto venisse venduto a terzi si configurerebbe un ulteriore illecito” ha detto una fonte di Link. Link segnala che “ricorrerà alle vie legali per difendere i propri interessi e per dimostrare l'illiceità delle azioni intraprese dagli azionisti di Nuovo Inizio”. In sua difesa, Link farà quanto possibile affinché il tribunale dichiari nulla la manovra eseguita da Nuovo Inizio, recuperando così il 30% delle quote del club che sono state illegittimamente prese. Il che porterà nuovamente Link al 60% delle azioni del club. Link ha investito oltre 25 milioni di euro nel Parma Calcio 1913 al fine di costruire in tempi brevi un club da Serie A, vincendo due campionati di serie consecutivi, e posizionando attualmente il club ad un buon livello di classifica. Link ritiene che i recenti cambiamenti nell’assetto dell’azionariato, nella presidenza e nella gestione di Parma Calcio 1913 sono stati ispirati da interessi disonesti e condotti in cattiva fede.