Lucarelli: “Obiettivo salvezza, un punto in più dell’anno scorso”

Il Parma Calcio sta raggiungendo la località austriaca di Bad Hall, dove il gruppo proseguirà la preparazione estiva in vista della stagione 2019/20.

Ecco le parole di Alessandro Lucarelli, Club Manager crociato, che ha incontrato i giornalisti poco prima della partenza della squadra:

“Adesso avremo la possibilità di lavorare con temperature miti: sarebbe stato più difficile farlo ora con qualità a Collecchio. Abbiamo scelto dunque questa seconda sede del ritiro per riprendere un percorso iniziato a Prato Allo Stelvio, innalzando la qualità delle amichevoli: tutto è pronto per presentarci al meglio alla prima uscita in Coppa Italia”.

“I ragazzi finora hanno fatto un bel lavoro, si sono allenati bene, dobbiamo continuare perchè questo è il periodo più importante dell’anno: si gettano le basi per affrontare la stagione. Che Parma sta nascendo? Credo che ci sia più qualità soprattutto a livello di seconda metà di classifica, si sono tutte rinforzate e anche noi abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo dato al Mister la possibilità di lavorare con l’80% della squadra già dal primo ritiro e questo è fondamentale per le sue idee di gioco e per l’amalgama del gruppo. Sarà una annata difficile, ma puntiamo a fare anche un punto in più dell’anno scorso con l’obiettivo unico della salvezza da conquistare con i denti“.

“Vengo da un’annata di studio, di apprendistato, dove c’era da capire dinamiche diverse da quelle dello spogliatoio e di crescita continua. Quest’anno c’è la possibilità di migliorare e crescere ancora, di essere un punto di riferimento per la squadra, la società e la tifoseria; penso di esserci riuscito abbastanza bene l’anno scorso, per gran parte del campionato non c’è stato bisogno mentre nel finale un po’ sì e mi auguro che quest’anno io sia il più defilato possibile: significa che le cose vanno bene. Il taglio con il passato da parte mia c’è stato, si è chiuso un percorso; certo magari nel prepartita ti tornano in mente un po’ di ricordi, c’è l’adrenalina ma fa tutto parte del passato, ora ci sono dinamiche diverse: è giusto lasciare spazio ai giocatori per viversi queste emozioni“.

“Inglese? Si parla di ragazzi perbene al di là delle qualità da giocatori e Roberto lo è. Ha dimostrato di volere il Parma a tutti i costi, e questo deve essere da monito per i compagni: da tifoso del Parma io sognerei di avere undici giocatori che mettono il Parma davanti a tutto, questo da parte di Roberto è stato un bel segnale”.

