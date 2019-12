ACPARMENSEEDITION: una maglia speciale per la gara con il Brescia

Nella settimana del compleanno della squadra di calcio di Parma (16/12/1913-16/12/2019), come da tradizione, la nostra squadra scenderà in campo con una speciale maglia per celebrare questa ricorrenza. In occasione della prossima partita di Serie A allo stadio Ennio Tardini, in programma Domenica 22 Dicembre alle ore 15.00 contro il Brescia, festeggeremo i nostri 106 anni di storia giocando con la divisa più rappresentativa dell’AC Parmense.



Nella foto: Ildebrando Bertozzi detto ‘Ideo’. Parmigiano doc del quartiere di San Lazzaro. Classe 1947. Stopper di ruolo.

Protagonista con l’Ac Parmense-Parma Ac della stagione 1969/1970.

In questa stagione, infatti, ricorrono i 50 anni di una delle più particolari stagioni della nostra storia calcistica. Nell’annata agonistica 1969/1970, l’AC Parmense ereditò il titolo sportivo della prima squadra di calcio cittadina e si trasformò in Parma AC, tornando a vestire la maglia Crociata.

Fu anche l’ultima volta in cui il club di calcio più importante di Parma disputò la Serie D, prima della stagione 2015/2016. Fu un anno che si concluse con una cavalcata strepitosa, che permise di conquistare la promozione in Serie C e il ritorno tra i professionisti. Grazie anche alle prestazioni di Bruno Mora, il quale, per amore della propria città, decise a fine carriera di provare l’emozione di giocare per il Parma, nonostante la categoria.



Da qui nasce questa iniziativa, dalla voglia di celebrare un evento unico della nostra storia che oggi compie 50 anni. La maglia, realizzata in collaborazione con Erreà, è una riproduzione della muta da gioco più emblematica e ricordata della storia della AC Parmense. Il bianco della maglia è abbracciato da una fascia gialloblu che circonda il petto. Il logo Parma Calcio è sostituito da quello storico della AC Parmense. Sul fianco è invece presente un’etichetta ricamata che presenta l’autentico numero (da 1 a 400) della maglietta in edizione limitata.



Su shop.parmacalcio1913.com già da oggi verranno messe in vendita le magliette limited edition, numerate e confezionate in una scatola con grafiche e foto di quella storica formazione. Da domani, venerdì 20 dicembre, invece sarà possibile acquistarle presso lo store dello stadio Tardini e il nuovo store in centro di via Mazzini 7.



Il prezzo di vendita sarà di 99€ e ci sarà la possibilità di ricevere la maglia personalizzata con il nome e numero di Bruno Alves, Matteo Darmian, Juraj Kucka e Gervinho. L’iniziativa ha, inoltre, un importante scopo benefico: le maglie indossate in campo dai calciatori, infatti, verranno messe all’asta. L’intero ricavato verrà successivamente devoluto a ‘Insieme con te’, campagna di sostegno della comunità di Parma Nuovo Centro Oncologico dell’Ospedale Maggiore. Dopo la partita verrà diffuso il link per poter partecipare all’asta benefica.