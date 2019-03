Mancini: “Inglese? Ha rinunciato per problemi fisici”

“Inglese? Lo seguiamo, dall’inizio del campionato, ha delle qualità e sta migliorando. Lo seguiamo, ma ne dobbiamo chiamare 29 e quindi qualcuno deve stare fuori. È stato chiamato in passato ma ha dovuto rinunciare per problemi fisici, credo che in futuro possa far parte di questa nazionale”. Roberto Mancini parla dal pulpito della sala stampa del Tardini, uno stadio a lui caro

da giocatore, tra le tante cose belle, riuscì a segnare un gol mirabolante. Di tacco. Al volo. “Sono passati tanti anni fa quel gol, ma lo ricordo sempre con piacere”

