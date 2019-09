MERCATO | Il Parma pensa allo svincolo Bertolacci

L'infortunio di Alberto Grassi evidentemente è più grave del previsto. Il centrocampista - reduce dalla rottura del crociato dalla quale aveva recuperato abbastanza bene - ha cominciato la preparazione con il Parma ma ha dovuto frenare per via di un infortunio muscolare. Ufficialmente un sovraccarico al ginocchio lo tiene fuori dai giochi, ma continua ad allenarsi a parte e 'su dodici settimane di lavoro effettivo, ne ha svolte solo quattro con continuità' ha detto D'Aversa in conferenza stampa. Pertanto il Parma si guarda intorno e prova a capire come fare per rimpolpare la mediana. Tra gli svincolati c'è Andrea Bertolacci, reduce da un'esperienza molto negativa con il Milan, inframmezzata dal trasferimento in prestito al Genoa. Attualmente il giocatore gestito da Alessandro Lucci è senza squadra e il Parma prova a capire se l'operazione sia più o meno conveniente a livello economico e soprattutto 'fisico', dato che il giocatore è reduce da una pausa forzata.