Munari: "Parma, darò tutto anche da fuori"

La stagione di Gianni Munari è finita. Gli esami hanno evidenziato una una grave distorsione al ginocchio destro con possibile interessamento legamentoso. I tempi di recupero potrebbero essere più lunghi del previsto ma lunedì con una risonanza il quadro dovrebbe essere più chiaro per quanto riguarda il periodo di assenza dal campo. Quello che è certo è che Gianni Munari non sarà più a disposizione di Roberto D'Aversa, almeno per questa stagione. Proprio quando il Parma stava lottando per portare a termine un'impresa sportiva senza precedenti, deve fare a meno di un pilastro come Munari che affida a Instagram i ringraziamenti raccontando anche il suo stato d'animo.