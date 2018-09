Napoli-Parma LE ULTIME | Tocca a Ciciretti, Gervinho fuori

Dal nostro inviato

NAPOLI - Il turno infrasettimanale va sempre preso con le pinze. Il Napoli resta avversario temibile anche se qualche suo giocatore è con la testa alla Juventus, in un incontro che potrebbe dire molto sul campionato e sul destino di una squadra definita devastante da D'Aversa, in tutti i reparti. Per questo bisognerà stare corti, stretti e compatti, sinonimi tra essi che esprimono l'accortezza che il Parma deve avere nella sfida del San Paolo, uno stadio che ruggirà con 30, 35 mila napoletani che si sono rifatti gli occhi durante la partita contro il Torino. I parmigiani saranno 157, ma probabilmente non vedranno Gervinho. Al suo posto, con lo scopo di concedere all'ivoriano un turno di riposo, ci sarà Ciciretti, ex Napoli che a Parma l'anno scorso ha vinto un campionato e che ha illuso parecchio al suo arrivo, mostrandosi poco capace di incidere anche per via dei molti problemi fisici messi - si spera - da parte la settimana scorsa. Non sarà questo l'unico cambio che D'Aversa opererà: con molte probabilità Gobbi giocherà al posto di Dimarco, mentre Deiola farà rifiatare Rigoni. Per il resto, davanti a Sepe, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo completeranno il pacchetto arretrato, mentre Stulac e Barillà saranno gli interpreti di un centrocampo in difficoltà per l'assenza di Grassi. Inglese e Di Gaudio giocheranno con Ciciretti.

Ancelotti si affiderà invece a Milik e Insigne davanti, con un 4-4-2 che prevede Zielinski largo a sinistra e l'esclusione di Hamsik dall'undici titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysai, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit; Verdi, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. All: Ancelotti

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi; Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, Barillà; Ciciretti, Inglese, Di Gaudio. All: D'Aversa