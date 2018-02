Parma, avanti con D’Aversa: la società conferma il tecnico

Brutto risveglio per il Parma. Dopo il 4-0 rimediato a Empoli la squadra è arrivata al centro sportivo all’orario concordato per l’allenamento mattutino. Prima della seduta però un lungo confronto ha visto protagonista la squadra intrattenuta da Pietro Pizzarotti, consigliere di amministrazione, Paolo Piva rappresentante dell’azionariato popolare anche lui all’interno del Consiglio di Amministrazione, Angelo Gandolfi, uno dei soci, Luca Carra, amministratore delegato, Giacomo Malmesi Consigliere di Amministrazione e Daniele Faggiano. Una mini riunione per fare il punto della situazione e cercare di capire in che direzione muoversi e quali decisioni prendere.

Umori neri, facce appese e poca, pochissima voglia di parlare - come comprensibile in queste situazioni -. Qualche parola ai pochissimi tifosi (tre) presenti al Centro Sportivo, poi discorso lungo, lunghissimo alla squadra. Il ds avrebbe voluto il confronto già in serata dopo la disfatta e la resa di Empoli, ma ha lasciato passare la notte per incontrare giocatori e staff tecnico confermato per adesso. Roberto D’Aversa ha diretto la seduta assieme al suo vice Andrea Tarozzi e il resto dello staff, con quelli che non hanno giocato sabato a Empoli ad allenarsi in campo.