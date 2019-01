Parma, anche l’Inter chiede di Alves

Anche l’Inter ha chiesto di Bruno Alves. Nell’incontro di lunedì pomeriggio tra Faggiano e la dirigenza nerazzurra si è parlato di Candreva (che se parte andrebbe in Cina) e di Ranocchia (contratto in scadenza a giugno). Se l’Inter decide di privarsi del giocatore è perché ha un sostituto che al momento non c’è.. Con Miranda in partenza, direzione Monaco, il difensore nerazzurro dovrebbe restare fino a giugno. Faggiano potrebbe anche affondare e imbastire la trattativa che eventualmente lo porterebbe al Parma a giugno a parametro zero. Ma la notizia è un’altra: Spalletti ha chiesto informazione anche per Bruno Alves, giocatore che Spalletti ha allenato allo Zenit.

