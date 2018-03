Parma, anche Paul Smith a Collecchio

Il Parma continua a lavorare in vista del prossimo impegno contro l’Entella. Il tecnico crociato Roberto D’Aversa non avrà a disposizione Valerio Di Cesare, alle prese con un fastidio al ginocchio, Matteo Scozzarella, è ai box per colpa di una lesione al tendine di Achille e Amato Ciciretti, che si è bloccato per la seconda volta nel giro di quindici giorni. In attesa di accertamenti strumentali si teme uno stop per l’esterno che sta vivendo un periodo pessimo.

Sul fronte societario continua la sinergia con Desports, proprietaria del 60% delle quote. LiZhang ha inviato degli emissari a Collecchio per aggiornamenti sulla situazione. Sono stati giorni di riunioni in sede alla presenza di un ambasciatore del gruppo cinese e di Paul Smith, l’uomo dei conti del gruppo che detiene la maggioranza. Smith, che aveva fatto già visita al centro sportivo, è l’uomo di fiducia di Jiang Lizhang, manager sportivo di primo livello che si occupa di business e di strategie. Il suo curriculum annovera, tra le altre, anche esperienze al Chelsea e al Manchester United. I colloqui con la società sono stati proficui. Continua la conoscenza tra le parti.