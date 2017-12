Parma, approvato il bilancio

E’ stato depositato nei giorni scorsi presso la Camera di Commercio di Parma e – in una politica di massima trasparenza – è scaricabile da chiunque lo desideri cliccando sui link in basso (unitamente alla Relazione sulla Gestione, Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) il bilancio di esercizio al 30 Giugno 2017 di Parma Calcio 1913, riferito alla stagione sportiva 2016/17 e la relativa Relazione sulla Gestione, approvati all’unanimità dai soci nell’Assemblea del 18 Dicembre scorso.

Il bilancio, relativo alla stagione trascorsa in Lega Pro, è caratterizzato dai rilevanti investimenti della proprietà, sia dal punto di vista dei quadri tecnico-sportivo e del parco calciatori, sia dal punto di vista strutturale, con – a titolo di esempio – l’apertura al pubblico del nuovo store e del Museo del Parma “Ernesto Ceresini”. Importanti investimenti sono stati destinati anche allo sviluppo del Settore Giovanile.

L’esercizio presenta un valore della produzione di circa € 6,6 milioni (rispetto ai circa € 3,1 milioni dell’anno precedente in Serie D) e costi complessivi per circa € 14 milioni (rispetto ai € 4,7 milioni in serie D) per una perdita di esercizio complessiva di circa € 7,4 milioni (rispetto agli € 1,7 milioni della stagione precedente). La perdita di esercizio summenzionata è stata interamente assorbita grazie alle risorse immesse dalla proprietà nelle ultime due stagioni, con versamenti in conto capitale da parte di Nuovo Inizio per circa € 6,5 milioni e un aumento di capitale a favore del nuovo socio di maggioranza per ulteriori € 3 milioni tra capitale e sovrapprezzo. Il Patrimonio Netto al 30 Giugno 2017 è positivo per circa 727.000 Euro e le disponibilità liquide sono di circa € 2 milioni.

Lo sforzo economico degli azionisti di riferimento è stato premiato con il raggiungimento dell’obbiettivo stagionale, concretizzatosi nella promozione in Serie B. Al 30 Giugno 2017.

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, il nuovo socio di maggioranza ha inoltre effettuato nei mesi scorsi ulteriori versamenti in Conto Capitale per € 8 milioni, a supporto finanziario degli impegni previsti dal Budget 2017/2018.

