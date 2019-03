Parma-Atalanta LE ULTIME | Ceravolo dentro, Barillà in panchina

Dal nostro inviato

PARMA - "Sarà un’occasione per chi fino a qui ha giocato meno”. Roberto D’Aversa è uno che riesce sempre a vedere il lato positivo delle cose. Anche dopo il doppio infortunio di Biabiany e Inglese, il tecnico non perde occasione per sottolineare l’importanza di chi ha giocato poco: “Toccherà a loro darci una mano adesso. Quello che è capitato può rappresentare un’occasione”. E sicuramente lo sarà per Fabio Ceravolo sul quale si concentrano le attese e il peso dell’attacco orfano di Inglese.

Nel tridente anti-Atalanta ci sarà lui, che all’Atalanta è cresciuto calcisticamente. Al fianco di Gervinho e Siligardi, capaci di andarsela a giocare sia da esterni che tra le linee. A centrocampo il rientro di Barillà sarà da gestire. “Quando un giocatore sta fuori a lungo bisogna che rientri in modo graduale. Nino sarà importante – ha detto D’Aversa – ma non difficile che possa giocare tutte le tre partite”. La mediana rispetto all’ultima uscita ritrova Scozzarella che, assieme a Rigoni e Kucka, andrà a costituire il reparto di mezzo.

In difesa il ballottaggio riguarda gli Under21: uno tra Dimarco (probabile che stia fuori lui) e Bastoni rientrerà nell’undici titolare. Se dovesse toccare al centrale, Gagliolo sarà spostato a sinistra a serrare le fila.

PARMA-ATALANTA 1-1

Marcatori: 8' Gervinho (P), 24' Pasalic (A)

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi 5,5 (46' Sierralta), Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Kucka; Siligardi, Ceravolo, Gervinho. A disp: Frattali, Brazao, Dimarco, Diakhate, Schiappacasse, Machin, Barillà, Gobbi, Gazzola, Dezi, Sprocati. All: D’Aversa.

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. A disp: Berisha, Rossi, Reca, Gosens, Piccoli, Djimsiti, Pessina, Ibanes, Kulusevki, Ilicic, Barrow. All: Gasperini

Arbitro: Sig. Chiffi di Padova

