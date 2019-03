Parma-Atalanta 1-3 LE PAGELLE | Gervinho top, ma c'è ansia

Dal nostro inviato

PARMA – Ecco le pagelle di Parma-Atalanta 1-3.

Sepe 6 – Chiude la porta a Pasalic e Zapata prima del gol, poi va giù morbido sul tiro del croato che da dentro l’area di rigore facile insacca. Sfortunato più che colpevole, non aiutato dai compagni.

Iacoponi 5 – La sua partita dura un tempo. Dove annaspa, non legge i tagli degli avversari e non tiene Zapata pericoloso in un paio di occasioni.

Dal 46’ Sierralta 5,5 – Fa il terzino destro prima, il centrale nella difesa a tre poi. Comincia bene, chiude in affanno.

Bruno Alves 6 – Chiude da attaccante, nella speranza di andare su qualche palla lunga che non gli arriva quasi mai. In difesa ha un bel da fare per fronteggiare Zapata e compagni che non sono clienti facili. Ma non vacilla.

Bastoni 5 – Si addormenta e legge tardi il taglio che accompagna Pasalic davanti alla porta per il gol del pari. Male anche in altre situazioni, disattenzioni miste a chiusure. Più le prime.

Gagliolo 5 – Comincia da terzino sinistro, chiude da tornante che non legge bene e arriva tardi nel tarpare le ali di Castagne che crossa libero e regala il gol del sorpasso alla Dea.

Kucka 6,5 – Sdradica palloni finché ne ha, poi si mette di impegno e nel primo tempo è il migliore. Pronti via ci prova subito tanto che Gollini è costretto al paratone. Ma poi finisce in affanno come gli altri e il deraglio c’è perché lui non ne ha.

Scozzarella 5,5 – Fosforo e idee. Geniale quella di mandare in porta Gervinho. Per il resto si perde nella confusione generale sovrastato dal potere fisico dei ragazzi di Gasperini.

Rigoni 5,5 – Una buona partita, fino a quando ne ha regge e fa il suo. Poi finisce corto come i compagni e si fa prendere in mezzo dal palleggio dell’Atalanta.

Siligardi 5 – L’uomo di raccordo fa pure il terzino a un certo punto, ma non è il suo forte. Perde qualche pallone e non imbecca mai la punta.

Ceravolo 5 – Non è Inglese, prova a fare la sua partita con il fisico e le caratteristiche che ha a disposizione. Ma sbatte contro Gollini e la fisicità dell’Atalanta che gli sbarra la strada.

74’ Schiappacasse 5 – Non dà nulla di che, ma almeno ci mette voglia. Può fare poco, non sono le sue partite.

Gervinho 7 – Partita impressionante per un tempo: mai visto così tonico. Resta qualche problemino da registrare, tipo deve fidarsi dei compagni, ma non lo fa sempre. Però alla lunga resta il migliore dei suoi. Esce per un problema muscolare dopo un’ora.

65’ Gazzola 5,5 – Fa qualcosa a metà tra l’esterno alto e il tornante. Lo fa male.

D’Aversa 5,5 – La partita cambia quando Gasperini si affida a Reca per Masiello spostando un Castagne in affanno e vicino al rosso dalla sinistra. A destra è un’ira d’iddio e prima sfiora il vantaggio poi lo confeziona con l’assist per Zapata. Concede l’uno contro uno, che è un po’ quello che vuole l’Atalanta. Ma per un’ora ottimo Parma.

