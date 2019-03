Dal nostro inviato

FIDENZA - Jonathan Biabiany fa 150: taglia un traguardo importante l'esterno crociato che è entrato di diritto nelle simpatie dei tifosi, accorsi in massa al Fidenza Village per incontrare i loro idoli. Assieme a Biabiany ci sono anche Roberto Inglese, Jacopo Dezi, Luigi Sepe, Riccardo Gaglioloe Luca Rigoni, pronti a posare con un centinaio di supporters. "Mi ricordo ogni partita di queste 150 - dice Biabiany - ma soprattutto con piacere ricordo la qualificazione in Europa League. E’ un onore per me aver raggiunto questo traguardo, con questa maglia tra l’altro, importante e storica. Sono felice".

"Ho avuto un problema all’inizio, sono partito rallentato all’inizio, per me era importante ritrovare la condizione. Il gol non è un problema, quando arriverà sarò felice. Ci manca ancora qualche punto per centrare l'obiettivo, siamo concentrati su quello e dobbiamo cercare di rimanere concentrati su quello. Manca la grinta di inizio anno, quella che abbiamo un po’ perso".

"La sconfitta contro la Lazio va classificata come un episodio, un incidente di percorso, una partita da dimenticare. Il mio ruolo? Gioco dove vuole il tecnico, in passato ho fatto parecchi ruoli, riesco a interpretarne molti per fortuna. Dove c’è bisogno gioco. L’Atalanta? Non è un avversario semplice da affrontare, bisognerà dare il massimo per portare a casa qualcosa".

