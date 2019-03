Vigilia contro l'Atalanta, D'Aversa: "Settimana chiave, ci giochiamo tanto"

Dal nostro inviato

COLLECCHIO - Settimana decisiva? D'Aversa lo sa già, a quanto pare non c'è bisogno che qualcuno glielo ricordi. "Ci giochiamo tanto, in otto giorni capiremo quale sarà il nostro campionato. Se possiamo viverla tranquilla fino alla fine oppure se lotteremo contro tutti fino all'ultimo". La vigilia non è stata delle più felici, aver perso Inglese e Biabiany ha minato qualche certezza: "Abbiamo perso due giocatori importanti, dispiace soprattutto per l'infortunio di Inglese che avevamo gestito in precedenza per averlo al meglio. Peccato anche per Biabiany ma adesso toccherà agli altri fare di più. Credo sia un'occasione per tutti, ognuno lavora durante la settimana per sorprendere il tecnico e avere una possibilità. Chi dall'inizio, chi dopo. Chi al posto di Inglese? Un giocatore con caratteristiche diverse. Sia Ceravolo che Schiappacasse possono fare gli attaccanti. L'uruguaiano ci può dare una grande mano, ha una maturità importante, viene da un percorso culturale diverso e ha un calcio diverso, ma ha esperienza per aver giocato a livello internazionale. L'Atalanta è una squadra che fa un gioco diverso rispetto agli altri, utilizzano la marcatura a uomo facendo delle scalate in avanti. Tocca a noi individuare i punti deboli, loro fanno un grande calcio, fanno possesso e nell'uno contro uno hanno molto fisicità".

"Dobbiamo affrontare ogni singola partita dando il massimo. Abbiamo commesso degli errori, nessuno di noi deve sentirsi responsabile di un momento negativo. Bisogna pensare da squadra, correggere degli errori e mentalmente essere pronti. Loro sono forti, mi auguro che ci sia lo stesso supporto del pubblico visto con il Genoa. Domani affrontiamo una delle squadre più forti del campionato. Il fatto che magari ci sia stato riposo ci ha fatto sbollire. Ognuno di noi avrebbe voluto rigiocare la partita con la Lazio, analizzando l'atto del campionato come atteggiamento è stata la terza partita sbagliata in tutto. Quello che abbiamo fatto nel primo tempo, me per primo, bisogna dimenticarlo subito. Veniamo da una sconfitta pesante che deve però servirci da lezione. Questa settimana stabilisce il finale di stagione, affrontiamo tre partite difficili. Quindi capiremo che campionato sarà. Otto giorni per avvicinarci all'obiettivo. Questo gruppo è fatto da giocatori di spessore, l'aspetto della responsabilità va confiviso con tutti. C'è chi magari si trascina il compagno, c'è chi si fa trascinare. Sicuramente concedere quattro gol in quella maniera non vanno mai più presi. Dobbiamo tutti quanti noi guadagnarci la fiducia della società. L'Atalanta, ad esempio, mi ha impressionato per la decisione che ha mostrato la società nel raggiungimento degli obiettivi. Noi ancora non abbiamo fatto nulla, non abbiamo raggiunto l'obiettivo, pertanto ogni ragionamento risulta superfluo. Sono legato e felice di fare parte di questa società".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!