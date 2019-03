Ahi Parma, si ferma Inglese: rischia di saltare l'Atalanta

Tegola per Roberto D'Aversa: l'attaccante Roberto Inglese ha rimediato una botta alla caviglia durante l'allenamento. Nulla di preoccupante, a quanto pare, ma difficilmente il giocatore sarà in campo per la partita con l'Atalanta. Per non rischiare, D'Aversa potrebbe dargli un turno di riposo anche in vista della gara infrasettimanale contro il Frosinone per averlo a disposizione nell'altro big match contro il Torino.

