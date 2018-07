Parma, Barillà: "Finché starò qui darò tutto me stesso"

Dal nostro inviato

PRATO ALLO STELVIO - Non è entrato nel tabellino dei marcatori ma ci ha provato. Nino Barillà, entrato nel secondo tempo al posto di Scavone, si è fatto trovare pronto: "E' stata la prima partita stagione, dove dovevamo cercare di trovare le misure e provare qualche giocata, è stato un buon test. Era una gara di rodaggio, penso sia andata molto bene perché dovevamo provare quanto fatto in settimana. I carichi di lavoro sono sempre gli stessi, cerchiamo di lavorare bene per arrivare a gennaio e poi magari fare un richiamino. Il mercato? Non lo so, ognuno fa mercato come meglio crede. Noi pensiamo a lavorare e a farci trovare pronti. Al momento sono qui, darò tutto per il Parma, ma non si sa mai. La Serie A è sempre molto importante, ci siamo allenando per limare quegli errori che ci hanno un po' penalizzato, l'anno prossimo non ce li potremo permettere".