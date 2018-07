Parma, Barillà: “Noi stiamo con Calaiò"

Dal ritiro di Prato allo Stelvio Barillà parla di come stanno proseguendo questi ultimi giorni di lavoro e della solidarietà dei giocatori a Calaiò, che ha lasciato i compagni in anticipo per andare all'udienza del processo a Roma: poi è tornato con gli altri giocatori per finire gli allenamenti.

"Manca qualche giorno al termine .esordisce Barillà- posso dire che è stato un ritiro molto positivo dove abbiamo messo benzina nelle gambe per cercare partire con il piede giusto, un ritiro dove abbiamo lavorato con serenità e sempre col sorriso stampato sulla faccia".

In contemporanea a questi giorni di ritiro c'è stato anche il processo, che ha avuto come protagonista anche Calaiò. "Noi vogliamo bene a Calai e li stiamo vicino perchè sappiamo che ha passato un'estate difficile: tutto quello che è stato fatto è stato fatto in buona fede, per noi non è successo niente: noi li siamo vicini in tutto e per tutto e pensiamo solo ad allenarci e a stare in campo, come ha fatto lui fino ad oggi".

Anche il mercato è stato influenzato dalla vicenda. "Sicuramente il caso WhatsApp ha rallentato un pò il mercato ma il direttore si sta muovendo e stanno arrivando ragazzi importanti: la rosa si sta completando nel miglior modo possibile. Io sono quì e tenterò di giocarmi le mie carte fino alla fine. Poi quando ci saranno gli acquisti, se arriverà qualche persona e avrò qualche richiesta la valuteremo tutti insieme ma al momento sono qui e voglio giocarmi la mia possibilità".

"La voglia di lavorare è sempre la stessa: in tanti in dubbio ma allo stesso tempo in tanti vogliamo dimostrare il nostro valore e dare il massimo per cercare di giocarci le nostre carte"

Barillà è un giocatore duttile. "Ho iniziato facendo il laterale ma sono sempre stato impiegato più all'interno, per quanto riguarda la duttilità penso che in un gruppo diventi due persone: tutti ci mettiamo a disposizione uno dell'altro, tutti abbiamo le caratteristiche per ricoprire diversi ruoli: non credo tanto nella duttilità ma nella voglia di dare una mano". .

"Noi in questo momento -conclude il giocatore - stiamo solo pensando a lavorare e non stiamo tenendo in considerazione quello che avviene fuori dal campo, pensiamo a prepararci e a farci trovare pronti. Ai tifosi dico di esserci vicini ed essere ottimisti perchè noi ci siamo meritati tutto sul campo e non vediamo l'ora di iniziare questa bellissima esperienza".