Parma, Bastoni: "Posso dare molto, il mio idolo è Sergio Ramos"

COLLECCHIO - C'è grande attesa per Alessandro Bastoni, difensore molto promettente scuola Atalanta appena prelevato dall'Inter e ceduto al Parma in questo mercato estivo. "Dopo la lesione del menisco interno - dice Bastoni - ho cominciato la riabilitazione ad Appiano, ancora un paio di giorni e sarò pronto. Essendo nato a 40 chilometri da qui venivo spesso a vedere il Parma, qui c'è un bellissimo progetto, è stata sempre una grandissima piazz, è un orgoglio per me. Anche se ho giocato poco, ho acquistato un bagaglio tecnico importante. Giocare in Europa League, anche se per poco, ti dà molto. Non vedo l'ora di esordire, il mio obiettivo è quello di giocare più partite possibili. E il mio modello è Sergio Ramos, ma per arrivarci ne devo fare di strada. Anche Caldara mi piace, ho imparato molto da lui in due anni".