Il Benevento spinge per Gervinho: si va verso il sì del giocatore

Il Benevento fa sul serio per Gervinho. Il club di Vigorito, fresco di promozione in Serie A, sta puntando a costruire una squadra formata da un mix di giovani ed esperti per affermarsi anche nella massima serie. Gervinho è uno di questi: il profilo dell’ivoriano piace al club che avrebbe cominciato a sondare la pista in maniera concreta. Il Parma, di fronte a un’offerta di 5 milioni di euro, sarebbe pronto a lasciar partire il giocatore - che avrebbe accettato una proposta del club sannita a un milione e mezzo all’anno per tre anni -. Per ora l’interesse del Benevento è concreto: Gervinho piace anche in Brasile, al Botafogo, dove ritroverebbe Kalou, suo compagno in Nazionale e fresco di firma con il club carioca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.