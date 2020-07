Parma-Bologna LE ULTIME | C'è Sprocati dietro a Kucka per un attacco inedito

DAL NOSTRO INVIATO

PARMA - La notizia del positivo al Covid-19 non ha scoss il Parma. Non più di tanto. "E’ venuto fuori un caso di positività però per fortuna la persona è asintomatica. La cosa importante è che stia bene - ha detto D'Aversa in conferenza stampa". Si gioca, l'ultimo giro di tamponi effettuato in mattinata ha confermato la negatività dell'intero gruppo squadra.

Dopo mesi il Parma riabbraccia Roberto Inglese. Era dalla partita con la Juventus che non si vedeva in lista. Era il 19 gennaio, la sua gara durò appena un tempo. 44' prima della fitta che gli provocò una lesione per la quale è stata necessaria l'operazione. La lunga riabilitazione, il lavoro e alla fine il premio. Potrà partire con il resto della squadra e - anche se il minutaggio non può essere quello di una partita intera - magari, scendere in campo dall'inizio.

Anche perché Cornelius, uscito all’intervallo della partita dell’Olimpico per un problema muscolare, non sarà convocato. Potrebbe esserci invece Karamoh che ha svolto un allenamento differenziato venerdì e proverà a fare di tutto per far parte della spedizione anti-Bologna. Davanti a Sepe, ci saranno i soliti: Darmian sempre in ballottaggio con Laurini per un posto sulla destra, con Iacoponi pronto a scalare se si volesse scegliere maggiore copertura. A sinistra dovrebbe rientrare Gagliolo, anche se Pezzella (sfortunato in occasione del primo gol della Roma) non è del tutto tagliato fuori.

A centrocampo Scozzarella potrebbe ritornare a calcare il prato del Tardini dall'inizio, con Kucka e Kurtic ai suoi lati. E' davanti il vero rebus: con Inglese che torna tra i convocati, Caprari che ha avuto qualche problema ed è rimasto due giorni a Roma (come specificato da D'Aversa in conferenza stampa), Karamoh che ha avuto qualche problemino venerdì, restano a disposizione Kulusevski, Gervinho e Sprocati. Se non dovesse giocare Inglese titolare, pronto Kucka a fare il centravanti, con Hernani a destra nel ruolo di mezzala.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Laurini, Hernani, Scozzarella, Kurtic; Darmian, Sprocati, Kucka. All: D'Aversa.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Soriano, Medel, Dominguez, Orsolini, Barrow, Sansone. All: Taniga