Parma, che boom la terza maglia: più di 200 in poche ore

Neanche il tempo di metterla in commercio che la nuova terza maglia del Parma, targata Errea, ha già spopolato, andando letteralmente a ruba. Presentata in maniera innovativa, attraverso i canali social del club, l’esperimento non solo ha riscontrato grande successo e ottimo seguito nel mondo del pallone, ma ha raggiunto gran parte dei tifosi del Parma sparsi nel mondo. Tanto che i conteggi sono andati anche oltre le più rosee previsioni. In poco più di un giorno sono state vendute più di duecento magliette: gli ordini online sono arrivati da tutto il globo, molti tifosi sperano di accaparrarsela recandosi allo Store del Parma, dove la divisa nera con la croce gialla e blu sta facendo proseliti. La terza maglia della nuova stagione ha già fatto registrare il quadruplo delle vendite di quella della del 2017/18, paragonando un solo giorno all’intero anno scorso Tanto da incassare i complimenti da ogni parte. Ad esempio il portale Sports Joe la indica come ' la più bella delle terze maglie', chiudendo 'la recensione' con un invito goliardico che fa capire quanto sia piaciuta: se dovesse riceverla come regalo la indosserebbe al matrimonio. Intanto, dal punto di vista della comunicazione, il Parma ha inaugurato - nel momento in cui ha svelato la terza maglia da gioco - anche le piattaforme social in lingua inglese, estendendo il proprio raggio d'azione.