Parma, Bozzo allontana Quagliarella

L’avvocato Bozzo gela il Parma: per ora. Il suo assistito Fabio Quagliarella resta a Genova, almeno a sentire le sue parole. “Nessuna trattativa, resta alla Samp”. Le dichiarazioni rese a Sportitalia pesano come un macigno per i tifosi del Parma che, a venti giorni dal ritiro, aspettano con ansia l’annuncio di qualche acquisto. Daniele Faggiano sta lavorando ininterrottamente per poter consegnare a Roberto D’Aversa (che ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel giugno 2019), una squadra che abbia l’ossatura intorno alla quale lavorare poi nel ritiro di Prato allo Stelvio. Intanto, se le notizie che arrivano dal fronte Quagliarella (i suoi legali rappresentanti stanno lavorando però per la rescissione) non sono positive, quelle che arrivano dall’altro neanche. Emiliano Viviano, in pugno con un’offerta triennale, potrebbe cedere alla corte di Sinisa Mhiajlovic, neo allenatore dello Sporting di Lisbona. .