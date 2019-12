Parma-Brescia 0-0 | Brugman in regia, Kulu falso nueve

Dal nostro inviato

PARMA - Il ritornello rischia di stonare un po’, ma visti i tempi e i modi in cui è maturato, rischia di essere uno stimolo. Il Parma in totale emergenza affronta il Brescia, dall’alto dei suoi 24 punti in classifica, e nessuno deve pensare che sia facile. Perché di facile non c’è nulla. “Voglio che ci sia una compattezza d’ambiente stile derby – dice in conferenza stampa D’Aversa – senza pensare che sia semplice. Perché se lo facciamo commettiamo un grosso errore. Voglio che i tifosi sentano questa partita come hanno sentito il derby con la Reggiana”. E in questo senso va letto l’incitamento dei tifosi attesi a Collecchio in tarda sera per sostenere i crociati in ritiro, spronarli e fargli sentire che hanno recepito il messaggio del tecnico, che si traveste da motivatore e da primo paladino del vessillo crociato.

Seppure rimaneggiato – come spesso è accaduto nelle ultime settimane – il Parma darà battaglia e su questo ci sarà da scommettere visto l’atteggiamento ammirato a Genova e a Napoli. Almeno questo è quello che si augura Roberto D’Aversa alla vigilia della delicata sfida. Perché alle assenze, il tecnico vuole sopperire con l’apporto del pubblico che sarà fondamentale in gare come questa. Rientra Kucka nell’elenco dei convocati, ma questa è una buona notizia a metà dato che non potrà essere schierato in campo dall’inizio. “Ha fatto solo un allenamento, quello di rifinitura – spiega D’Aversa in conferenza – quindi non può partire titolare”.

E dire che le scelte sono obbligate appare dunque scontato, visto che con Grassi non al meglio, potrebbe toccare ancora a Brugman rimanere in cabina di regia. Se l’ex Napoli sarà al top potrebbe anche ricoprire il ruolo di terzo d’attacco, con Kulusevski e Gervinho. Per ora in vantaggio pare essere Sprocati, giocatore duttile che incarna lo spirito di sacrificio che D’Aversa ha imparato ad apprezzare in queste due stagioni di lavoro con l’ex Lazio. Grassi nel tridente servirebbe a schermare meglio il play del Brescia, un certo Tonali, dato che nelle corde del centrocampista c’è anche un grande senso della posizione e la capacità di leggere le situazioni in fase difensiva. L’infortunio di Ndoj (risentimento muscolare) manda Romulo sulla tre quarti o può indurre Corini a cambiare sistema a gara in corso. Il 3-5-2 eventuale del Brescia potrebbe indurre il tecnico crociato a mettersi quasi a specchio, ma questo sarà da vedere a gara in corso. In difesa, a ogni modo, ci sarà materiale per interpretare questo ipotetico cambio d’assetto: Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo sarebbero eventualmente pronti per sistemarsi a tre in difesa. E così garantire copertura a Sepe.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho. All: D’Aversa.

BRESCIA (4-3-1-2) Joronen; Sabelli; Cistana; Chancellor; Mateju; Bisoli; Tonali; Romulo; Spalek; Torregrossa; Balotelli. All: Corini.