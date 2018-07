Arriva Bruno Alves: dal Mondiale a Parma

Il Parma ha il suo nuovo difensore: si tratta del portoghese Bruno Alves, classe '81 ex Cagliari, legato agli scozzesi del Glasgow Ragners fino al 2019, dai quali deve svincolarsi e trattare la buonuscita. L'operazione a sorpresa chiusa dal ds Daniele Faggiano ha avuto la sua accelerata nella mattinata di mercoledì. Ha sostenuto le visite mediche, conosciuto l'allenatore Roberto D'Aversa - che si è intrattenuto nella prima riunione tecnica con il suo staff al centro sportivo - e ha visitato il quartier generale di quella che sarà la sua nuova squadra. Partirà alla volta della Scozia dopo aver limato i dettagli con il Parma che ha intenzione di fargli sottoscrivere un anno di contratto. Dal Mondiale di Russia al Parma: i crociati avranno presto un nuovo difensore. Un giocatore vincente: ha trionfato in Portogallo (al Porto dal 2005/2006 al 2008/2009) dove ha vinto quattro campionati, due Coppe di Portogallo (2009 e 2010), il titolo di giocatore dell'anno (2009); in Russia con il titolo di Campione nel 2010 e la Coppa Nazionale con la maglia dello Zenit San Pietroburgo; in Turchia (con la maglia del Fenerbache) nel 2013 conquistando il titolo di campione di Turchia e la Supercoppa (2014/15); a livello di Nazionale ha vinto l'Europeo con il Portogallo nel 2016 e ha fatto parte della spedizione di Russia 2018 senza mai giocare. Un palmares ricco per un giocatore avanti con gli anni (a novembre 37) ma che si dimostra tutt'altro che sazio. E che è pronto a riabbracciare la Serie A (arriverà a metà luglio) dopo averla assaporata a Cagliari, con un certo Gianni Munari che garantisce per lui.

