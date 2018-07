Parma, c’è anche Sepe

Manca solo la firma sul contratto. Le visite mediche le ha sostenute in mattinata. Luigi Sepe è arrivato a Parma e sarà presto a disposizione del tecnico D’Aversa. Che ha convocato 25 giocatori per il ritiro di Prato allo Stelvio. Gigi Frattali, il portiere delle due promozioni e l’eroe di Pordenone rimane sospeso tra la sua voglia di Parma (proposto un rinnovo di contratto di due anni, ne vorrebbe tre perché le cifre sono inferiori alla Serie B) e la possibilità di andare a Napoli (Ancelotti sta cercando un terzo portiere). Intanto sono 25 i giocatori convocati dal tecnico per il ritiro estivo di Prato allo Stelvio. I crociati, infatti, prepareranno la stagione in Val Venosta dal 7 al 21 luglio 2018. Ecco la lista dei convocati (in ordine alfabetico) per il ritiro: Baraye, Barillà, Calaiò, Ceravolo, Da Cruz, Dezi, Di Gaudio, Dini, Dimarco*, Frattali, Frediani, Gagliolo, Galuppini, Gazzola, Giorno, Golfo, Iacoponi, Matino, Saporetti, Scaglia, Scavone, Scozzarella, Siligardi, Simonetti, Stulac.

Valerio Di Cesare (infezione alle vie urinarie) si aggregherà ai compagni nei prossimi giorni

*Federico Dimarco è partito con la squadra in attesa dell’ufficialità del suo trasferimento