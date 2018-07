Parma, c’è anche Sierralta in ritiro

Agli ordini di mister D’Aversa, questa mattina la squadra si è divisa in due gruppi dopo aver svolto un’attività di core stability. Il primo gruppo ha eseguito esercizi di forza funzionaleseguiti da cambi di direzione e tecnica applicata, concludendo con un lavoro specifico per gli attaccanti. Il secondo gruppo, invece, dopo il riscaldamento iniziale ha eseguito tecnica applicata ed un lavoro specifico per i difensori. La seduta è proseguita con esercizi di forza funzionale e si è conclusa con cambi di direzione.

Nel pomeriggio, invece, lavori di attivazione seguiti da esercizi di tecnica applicata e sviluppo di gioco. La seduta è stata conclusa da un triangolare a metà campo (nella foto la squadra vincitrice).

Alla seduta si è aggregato Francisco Sierralta, in attesa dell’ufficialità del suo trasferimento. Matteo Scozzarella ha svolto un lavoro personalizzato.

Domani, martedì 10 luglio, sono previste altre due sessioni aperte al pubblico: la prima alle 10, la seconda alle 17:30.