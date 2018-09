Parma-Cagliari 2-0 LE PAGELLE | Gervinho prezioso, Barillà che quantità

Dal nostri inviato

PARMA . Ecco le pagelle di Parma-Cagliari 2-0.

Sepe 6,5 – Uscita con i tempi giusti al 36’ su Cerri che vale come un gol. Tempi giusti sui piazzati, copre bene il palo quando Joao Pedro lo minaccia. Meglio che a San Siro e di gran lunga.

Iacoponi 6 – Tiene bene e stringe con i tempi giusti su Cerri, aiutando Bruno Alves a faticare meno. Trova il tempo di sganciarsi e mettere una buona palla che Inglese insacca in fuori gioco. Per il resto poche sbavature.

Bruno Alves 6,5 – Contro il suo Cagliari, la società che lo ha portato in Italia, va vicino al gol e non concede nulla. Solamente un’uscita a Cerri neutralizzato da Sepe. Per il resto svetta sicuro. Provvidenziale nel secondo tempo su Farias.

Gagliolo 7 – Come a San Siro: un baluardo insuperabile. Si immola e tiene a bada Sau che di gran lunga è più rapido del legnoso Riccardo, sarà pure brutto da vedere ma è efficace come pochi.

Dimarco 6,5 – Sull’onda lunga di San Siro, il terzino di D’Aversa scappa che è una bellezza. Delegato ad offendere, entra nel gol di Inglese con la palla lunga e spreca una ripartenza servendo male Gervinho sul 2-0. Pigro nel secondo tempo in fase difensiva, quando soffre sull’esterno dove il Cagliari fa la gara, riesce a mettere Rigoni davanti alla porta con una grandissima sgroppata. Qualità.

Rigoni 6,5 – Intelligente tatticamente, gioca una partita convincente e di sostanza. Aziona un paio di ripartenze, si invola anche dalle parti di Cragno senza essere preciso.

Stulac 6 – Il metronomo del centrocampo crociato ci mette un po’ a prendere le misure a Joao Pedro ma una volta che trova il modo di arginarlo si prende la sua fetta con autorità. Picchia più che mai, detta poco il ritmo.

Barillà 6,5 – Generoso e parecchio mobile, pressa a tutto campo e morde chiunque passi dalle sue parti. Prova anche il gol della domenica ma Cragno ci mette la mano e l'assist a Ceravolo, l'amico di una vita, è da trequartista.

Gervinho 8 – Devastante. Quando ci sono gli spazi è come vedere un ghepardo che si invola nella savana a caccia di prede. Un giocatore sontuoso che si gestisce e affonda il colpo. Oltre alla perla dopo una corsa di 50 metri, regala tre o quattro assist ai compagni e qualche tentativo di arrotondare il punteggio. Se la costruisce così la standing ovation che il Tardini e D’Aversa gli riservano.

85’ Gobbi - sv

Inglese 7 – Gol a parte, fortunoso quanto vuoi ma lì devi esserci se vuoi fare gol, Inglese si conferma giocatore affidabile e sicuramente di una stoffa finissima. Lotta con eleganza e combatte con la finezza di uno schermidore. Prezioso, da conservare in teca.

73’ Ceravolo 5,5 – Si divora il 3-0 da solo davanti a Cragno. Tanto basta per non arrivare a una sufficienza che meriterebbe per voglia e fame.

Di Gaudio 5,5 – Corsa e quantità, per la qualità ripassare un’altra volta. Generoso e prezioso in ripiegamento, sciupa qualche contropiede dimostrando che gli manca il guizzo giusto per essere decisivo.

63’ Deiola 6 – Serviva compattezza, lui la dà cercando di lavorare qualche pallone sporco.

D’Aversa 7 – Prepara una partita d’attesa chiudendo le linee di passaggio, pressando e combattendo sulle seconde palle. Attento, il Parma rischia poco e il fortino regge perché poggia su solide basi. Due mezzali aggressive, gran lavoro sporco di Inglese e spazi per Gervinho che diventa devastante. Rilancia Dimarco che entra nell’azione del primo gol e mette Rigoni in porta da solo, il Cagliari gioca ma non fa male, il Parma sì e lui vince. Dando anche spettacolo.