Parma-Cagliari LE ULTIME | Dimarco promosso, quanti ex

Dal nostro inviato

PARMA - Tre punti per impreziosire ancora di più quelli conquistati a San Siro contro l'Inter sabato scorso. Contro il Cagliari, Roberto D'Aversa ha la possibilità di dare continuità al risultato sorprendente di Milano e l'opportunità di dare consistenza al sogno salvezza che passa inevitabilmente dal Tardini. Il Cagliari però è una squadra forte, rodata, una squadra che con la salvezza - se guardiamo gli interpreti - non ha nulla a che vedere. Da Srna a Padoin, passando per i sogni-mercato di D'Aversa Bradaric e Pavoletti, rimasti tali, fino ad arrivare a Barella conteso dai più grandi club della Serie A. Si capisce da qui il perché il tecnico crociato abbia voluto tenere desta l'attenzione e abbia più volte ripetuto anche in conferenza stampa come il Cagliari sia una squadra forte. Per contrastarla ha scelto un Parma identico a quello di San Siro, con Dimarco al posto di Gobbi e Inglese con Gervinho e Di Gaudio. In mediana c'è qualche problemino, Grassi si è rifatto male ancora, ma non è questo che frena l'impeto dei gladiatori di D'Aversa che avranno un bel da fare nel contrastare Bradaric e compagni e nel prendere Joao Pedro abituato a galleggiare tra le linee.

A proposito della formazione di Maran: dopo il pari con il Milan e un primo tempo di qualità, il Cagliari sfoggia l'orgoglio di un gruppo identitario che poggia su Pavoletti e Sau e che si affida alla freschezza di Romagna e alla solidità di Klavan. Cragno, che con Ciciretti ha vinto un campionato, si sente più sicuro con Srna a destra e Padoin a sinistra in un 4-3-1-2 disegnato per sfruttare le qualità del trequartista Joao Pedro e la fisicità di Pavoletti pronto al lanciare il simbolo di una tifoseria: Marco Sau che ha ancora voglia di stupire.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. All: D'Aversa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Ionita, Barella, Bradaric; Joao Pedro; Pavoletti, Sau. All: Maran