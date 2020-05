Parma Calcio, Nuovo Inizio: Pizzarotti e Barilla ancora nel boarding

Nella mattinata ha creato un po’ di scompiglio sui social la notizia relativa ad una presunta uscita dell’Impresa Pizzarotti dalla configurazione societaria di Nuovo Inizio, società che detiene il 99% delle quote azionarie del Parma Calcio.

La visura camerale aggiornata alla data odierna però dimostra che non è così. In realtá c’é stato un piccolo aggiustamento di quote, in occasione dell’ultimo aumento di capitale, tra Impresa Pizzarotti, che detiene ora il 13,3% di Nuovo Inizio e Pietro Pizzarotti (10,5%).

Questa la composizione societaria aggiornata alla data odierna:

3,1% Giampaolo Dallara

13,3% Impresa Pizzarotti

17,5% Guido Barilla

17,5% Erreá Sport

17,5% Marco Ferrari

17,5% Giacomo Malmesi

3,1% Capital Bi (Mauro Delrio)

10,5% Pietro Pizzarotti