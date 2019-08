ESCLUSIVA - Abate: "Io a Parma? No al mille per cento"

Nel pomeriggio a Parma è passato Ignazio Abate, terzino destro del Milan per un decennio circa, oggi svincolato ma rimasto nel cuore dei tifosi rossoneri. Era in città per una visita medica, personale. Il Parma, ha giurato, non c'entra nulla. "No, sono qui per altre cose - dice a ParmaToday sorridente - non c'entra nulla il Parma. Non ci sono mai stati contatti tra noi, glielo garantisco al mille per cento. Vado all'estero". Non ha detto dove, ma ha detto quanto basta. Ad oggi nessuna trattativa.