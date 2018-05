Parma, chiesto Caprari alla Samp: spunta l'ipotesi Cigarini

Il Parma pensa in grande e ha chiesto informazioni alla Sampdoria per Gianluca Caprari: l'attaccante blucerchiato, autore di cinque gol e un assist in stagione, è un giocatore che piace molto a Roberto D'Aversa per la duttilità con cui può ricoprire diversi ruoli del reparto offensivo: da seconda punta a esterno nel 4-3-3, fino al trequartista (come spesso ha fatto nella Sampdoria quest'anno). La scorsa settimana Daniele Faggiano ha incontrato Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria per cercare di capire come muoversi su questo fronte. L'operazione, difficilissima per l'elevato costo del cartellino del giocatore (valutato dai dieci milioni in su), potrebbe essere fattibile - per il momento - solo attraverso un prestito dell'attaccante che Giampaolo considerà però una pedina importante. L'acquisto di Caprari dall'Inter, inserito nell'affare Skriniar, è costato alla Samp 15 milioni di euro. A meno che il Parma non sia disposto a sborsare tanti soldi per accaparrarsi il cartellino del giocatore, l'operazione potrebbe essere conclusa solo in prestito.

Nel giro dei sondaggi ci sarebbe finito anche Luca Cigarini, cresciuto nel vivaio del Parma e per questo molto utile quando si andrà a completare la lista dei 25 che dovrebbe prevedere, tra gli altri, almeno quattro giocatori cresciuti nel settore giovanile. Uno è Gazzola, l'altro potrebbe essere il centrocampista del Cagliari, ex crociato appunto, che ha il contratto con i sardi in scadenza nel 2019. E che verrebbe volentieri al Parma.

Il mercato dei crociati però dipenderà molto anche dai diritti tv: il budget che verrà messo a disposizione di Faggiano comprenderà ovviamente anche gli introiti provenienti dalle televisioni. MediaPro è uscita di scena, la Lega ha giudicato insufficienti le garanzie presentate dal gruppo spagnolo e ha deciso di non assegnare i diritti nel triennio 2018-2021. Resta in corsa solamente Sky, senza tralasciare le sorprese dell'ultima ora.