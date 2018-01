Parma, Chiricó resta un obiettivo. Spunta Maietta per la difesa

Un rinforzo per reparto: un difensore, un centrocampista e un attaccante. Probabilmente esterno, in attesa di sfoltire la rosa e rientrare nei venticinque della lista. Daniele Faggiano sta cercando di fare grande il Parma attraverso operazioni sensate che mirano a rinforzare una squadra già valida e pronta per lottare fino alla fine di un campionato equilibrato.

In difesa piacciono Pasquale Fazio, giocatore che Faggiano ha avuto a Trapani e che è in scadenza di contratto. E Maietta, profilo interessante per il quale c’è stato un contatto nelle ore scorse con il Bologna interessato invece a Pasquale Mazzocchi, rivelazione di questa stagione richiesto dal club rossoblu dell’ex tecnico crociato Donadoni. A centrocampo c’è anche da fare i conti con le uscite: indiziato numero uno a lasciare il club è Nino Barillà, che nelle ultime ore ha ricevuto una chiamata anche dal Novara oltre che dalla Cremonese. Piace Bjarnason dell’Aston Villa ma l’ingaggio elevato frena i crociati che pensano ancora a Benali. Davanti non è tramontata la pista Chiricó a fronte dell’uscita di Nocciolini che dovrebbe essere a breve un giocatore della Sambenedettese.